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Полиция отпустила подозреваемого в поджоге католического собора в Нанте

Полиция отпустила из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По данным телеканала, мужчина на добровольных началах помогал епархии. Он ответил на вопросы следователей, после чего было принято решение отпустить его из-под стражи. Никаких обвинений против него по итогам допроса выдвинуто не было.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 19 июля.

Появились фото собора XV века во французском Нанте после пожара
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Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел утром 18 июля. Пожарные боролись с огнем на протяжении нескольких часов, однако в результате пожара полностью выгорел орган и витражи. В результате возгорания никто не пострадал.

По факту пожара прокуратура города завела дело о поджоге, а судебная полиция начала расследование.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился в течение 457 лет — до 1891 года.

Теги: Франция, Нант, полиция, собор, пожар
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