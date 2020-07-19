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В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге католического собора

Последствия пожара в соборе святого Петра и Павла в Нанте
Последствия пожара в соборе святого Петра и Павла в Нанте (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Во Франции полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

По данным телеканала, задержан 39-летний мигрант, работающий добровольцем в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара. Прокурор, занимающийся этим делом, заявил телеканалу, что на данном этапе расследования задержанному нечего предъявить.

Накануне в соборе Святых Петра и Павла в Нанте случился пожар. Сильно пострадал фасад здания. Сам собор был заложен в 1434 году. Он возводился в течение 457 лет — до 1891 года. Это не первый случай возгорания на территории собора. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На реставрацию здания ушло 13 лет. Собор вновь открыли для прихожан в 1985 году.


Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте
Общество
Фото: Laetitia Notarianni / AP

 

В апреле 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Его тушили 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и треть крыши. По версии прокуратуры Парижа, причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета.

 

Теги: Франция, пожар, собор
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