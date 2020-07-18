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Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

СМИ сообщают, что прокуратура уже завела дело о поджоге. По данным экстренных служб, огонь появился в трех местах
Фото: Laetitia Notarianni / AP
Фото: Laetitia Notarianni / AP

Прокурор французского города Нант Пьер Сен не исключает версию намеренного поджога собора Святых Петра и Павла. Об этом сообщает местная радиостанция France Bleu.

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Как передает радиостанция, прокурор Нанта Пьер Сен склоняется к версии намеренного поджога. По данным начальника отдела местной пожарной охраны, огонь появился в трех местах: один — на уровне большого органа и два справа и слева от нефа (вытянутая часть помещения собора, по сторонам которой стоят колонны или столбы. — РБК).

Ранее корреспондент французского издания 20 Minutes писал, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.

France Bleu отметило, что началось судебное расследование. По данным телеканала BFMTV, прокуратура города завела дело о поджоге, а судебная полиция ведет расследование.

Директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ заявил, что огонь в соборе Святых Петра и Павла локализован. Над тушением пожара работали 104 пожарных и 45 машин, передает France Bleu.

Мэр Нанта Джоанна Роллан поблагодарила пожарных за сделанную работу. «Это день траура для народа Нанта», — сообщила она.

На пожар отреагировал и лидер страны Эмманюэль Макрон. «После Нотр-Дам в огне собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», — написал французский лидер в своем Twitter.

Во Франции загорелся готический собор XV века
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Фото: Stephane Mahe / Reuters

В апреле 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Его тушили 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и треть крыши. По версии парижской прокуратуры, причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета.
 

Автор: Анастасия Куц
Теги: Франция, пожар, собор
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