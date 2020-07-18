Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

СМИ сообщают, что прокуратура уже завела дело о поджоге. По данным экстренных служб, огонь появился в трех местах

Фото: Laetitia Notarianni / AP

Прокурор французского города Нант Пьер Сен не исключает версию намеренного поджога собора Святых Петра и Павла. Об этом сообщает местная радиостанция France Bleu.

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Как передает радиостанция, прокурор Нанта Пьер Сен склоняется к версии намеренного поджога. По данным начальника отдела местной пожарной охраны, огонь появился в трех местах: один — на уровне большого органа и два справа и слева от нефа (вытянутая часть помещения собора, по сторонам которой стоят колонны или столбы. — РБК).

Ранее корреспондент французского издания 20 Minutes писал, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.

France Bleu отметило, что началось судебное расследование. По данным телеканала BFMTV, прокуратура города завела дело о поджоге, а судебная полиция ведет расследование.