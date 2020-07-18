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Появились фото собора XV века во французском Нанте после пожара

Французские СМИ опубликовали фотографии после пожара, произошедшего на территории католического собора Святых Петра и Павла в городе Нант.

Фотографии последствий внутри здания, в частности, показали телеканал BFMTV и газета Le Monde.

Фото: telligcirdec / Twitter Фото: Stephane Mahe / Reuters Жан Кастекс и Жеральд Дарманен (справа) Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: telligcirdec / Twitter

Как сообщает Le Parisien, к настоящему времени пожар в здании собора потушен. Однако основные повреждения получили старинный орган и витражи XV века.

Из-за пожара на место происшествия прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс, а также Розлин Башло и глава МВД Жеральд Дарманен.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел 18 июля около 08:00 (07:00 мск). Прокурор Нанта Пьер Сен не исключил, что причиной пожара стал намеренный поджог. Начальник отдела местной пожарной охраны сообщил, что огонь появился в трех местах: один на уровне большого органа и два справа и слева от нефа. По факту пожара прокуратура города завела дело о поджоге, а судебная полиция начала расследование.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя пожар, направил слова поддержки пожарным, борющимся с огнем.

«Поддерживаю наших пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», — написал французский лидер в Twitter.

Мэр Нанта Джоанна Роллан поблагодарила пожарных за выполненную работу. «Это день траура для народа Нанта», — сказала она.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году. Он возводился в течение 457 лет — до 1891 года. Это не первый случай возгорания на территории собора. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На реставрацию здания ушло 13 лет. Собор вновь открыли для прихожан в 1985 году.

Теги: Франция, Нант, собор, пожар
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Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте
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Во Франции загорелся готический собор XV века
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