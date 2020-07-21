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Пандемия коронавируса ,  
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Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние шесть месяцев в России зафиксировали рост смертности, в том числе из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта «Здравоохранение», передает ТАСС.

По словам Самойловой, оперативные данные первой половины 2020 года свидетельствуют о росте смертности. «В основном это связано, конечно же, с новой коронавирусной инфекцией», — сказала она.

Она отметила, что картина смертности отличается по субъектам. Есть регионы, в которых наблюдается значительный прирост умерших — более 1 тыс. человек на субъект. Глава Росздравнадзора попросила депутатов изучить ситуацию в этих регионах.

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Помимо этого, Самойлова заявила, что не во всех субъектах была правильно выстроена маршрутизация пациентов с коронавирусом, из-за чего больные люди пересекались со здоровыми. Так, она отметила, что в некоторых субъектах медучреждения, предназначенные для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не были исключены из программы оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее Росстат сообщил, что в мае в России умерли 5644 человека, у которых было подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, ставшей основной причиной смерти. При этом общее число пациентов, причиной смерти которых стал коронавирус, Росстат оценил в 7444 человека — у 1800 наличие инфекции не было подтверждено результатами анализов. Также стало известно, что более чем 5 тыс. умерших в мае граждан болели коронавирусом, но скончались не от него.

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20 июля президент Владимир Путин заявил, что в России смертность от COVID-19 на порядок ниже, чем в странах Европы. Он подчеркнул, что в странах с развитой системой здравоохранения, например в Европе, летальность составляет от 8 до 15%. «У нас 1,5%. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше», — отметил президент.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, всего в России выявлены 783 328 зараженных коронавирусом. За весь период пандемии в России от инфекции скончались 12 580 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Росздравнадзор, нацпроекты
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