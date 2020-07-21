Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние шесть месяцев в России зафиксировали рост смертности, в том числе из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта «Здравоохранение», передает ТАСС.

По словам Самойловой, оперативные данные первой половины 2020 года свидетельствуют о росте смертности. «В основном это связано, конечно же, с новой коронавирусной инфекцией», — сказала она.

Она отметила, что картина смертности отличается по субъектам. Есть регионы, в которых наблюдается значительный прирост умерших — более 1 тыс. человек на субъект. Глава Росздравнадзора попросила депутатов изучить ситуацию в этих регионах.

Помимо этого, Самойлова заявила, что не во всех субъектах была правильно выстроена маршрутизация пациентов с коронавирусом, из-за чего больные люди пересекались со здоровыми. Так, она отметила, что в некоторых субъектах медучреждения, предназначенные для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не были исключены из программы оказания помощи пациентам с коронавирусом.