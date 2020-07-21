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Пандемия коронавируса ,  
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Суточная смертность от COVID в России выросла почти в два раза

Накануне было зарегистрировано минимальное с 4 мая число умерших от COVID за сутки
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Количество зарегистрированных в России за сутки смертей от COVID-19 возросло по сравнению с предыдущим днем почти вдвое, умерли 153 человека, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 12 580 человек.

Накануне было зарегистрировано 85 смертей после заболевания COVID. Это количество стало минимальным с 4 мая, когда оперативный штаб отчитался о 76 смертях за сутки от коронавируса.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Число новых выявленных случаев заражения снизилось и второй день подряд оказалось ниже 6 тыс.: накануне штаб заявил о 5940, сегодня — о 5842 подтвержденных случаях заражения.

По абсолютным цифрам Россия занимает четвертое место в мире по количеству обнаруженных заражений (783,3 тыс. из 14,8 млн). Однако в относительном измерении (5368 инфицированных на 1 млн жителей страны) она на 28-м месте в мире (данные сайта Wordometer).

Кроме того, по абсолютному количеству смертей от коронавирусной инфекции страна находится на 11-м месте, а по уровню смертности — на 45-м (86 умерших на 1 млн жителей).

Россия также занимает второе место в мире по количеству выполненных тестов на коронавирус (более 25 млн), уступая только США (более 49 млн). В относительном измерении она по этому показателю находится на 17-м месте (174 тыс. тестов на 1 млн жителей).

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая отечественная вакцина против COVID уже готова. По его словам, клинические испытания этой вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, завершились успешно, поскольку «все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально».

В Минздраве на это заявление ответили, что клинические испытания вакцины продолжаются и находятся на завершающем этапе второй стадии и только после этого будет решаться вопрос о ее государственной регистрации.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, смерть, эпидемия
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