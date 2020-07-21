Суточная смертность от COVID в России выросла почти в два раза
Количество зарегистрированных в России за сутки смертей от COVID-19 возросло по сравнению с предыдущим днем почти вдвое, умерли 153 человека, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 12 580 человек.
Накануне было зарегистрировано 85 смертей после заболевания COVID. Это количество стало минимальным с 4 мая, когда оперативный штаб отчитался о 76 смертях за сутки от коронавируса.
Число новых выявленных случаев заражения снизилось и второй день подряд оказалось ниже 6 тыс.: накануне штаб заявил о 5940, сегодня — о 5842 подтвержденных случаях заражения.
По абсолютным цифрам Россия занимает четвертое место в мире по количеству обнаруженных заражений (783,3 тыс. из 14,8 млн). Однако в относительном измерении (5368 инфицированных на 1 млн жителей страны) она на 28-м месте в мире (данные сайта Wordometer).