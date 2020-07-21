Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. Об этом он сообщил «Московскому комсомольцу».

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — пошутил Фургал, добавив, что спит отлично и не мучится угрызениями совести. При этом он добавил, что его беспокоит только «чужое предательство».

Фургал отметил, что в целом его ничего не беспокоит в камере. «Я воспитан так — ем то, что есть. Могу спать на земле, если надо. Хотелось бы по-другому, но если нужно — я могу», — сказал бывший глава региона.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его отправили в Москву, где СК предъявил ему обвинения в организации и покушениях на убийство дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах, когда будущий губернатор занимался бизнесом. Сам Фургал свою вину отрицает.