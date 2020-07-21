В Instagram Фургала появилось обращение к жителям Хабаровска

В нем говорится о «насыщенных, тяжелых и в то же время прекрасных» годах. Пресс-секретарь бывшего губернатора не смогла объяснить, как появился этот пост

Сергей Фургал (Фото: s.furgal / Instagram)

В Instagram бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появилось сообщение, в котором подводятся итоги работы экс-главы региона.

«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами. Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — говорится в сообщении.

Напоследок автор поста поблагодарил всех, кто поддерживал губернатора или критиковал его.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко затруднилась ответить, кто опубликовал пост в Instagram. «Может быть, его родные разместили», — сказала она РБК.

Фургал находится в столичном СИЗО «Лефортово». Бывший глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х. Суд арестовал экс-губернатора до 9 сентября.

Накануне в СК заявили, что Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов и препятствовал следствию в 2004 году, когда его заподозрили в причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. В результате будущего губернатора отпустили из-за недостатка доказательств.

Накануне врио главы региона стал член ЛДПР Михаил Дегтярев. Фургала Путин отрешил от должности «в связи с утратой доверия».

После ареста Фургала в Хабаровске и других городах Дальнего Востока начались несанкционированные митинги в его поддержку.