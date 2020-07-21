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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 853 человека

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели 853 человека, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 171 771», — сообщила вице-мэр.

Ракова отметила продолжающуюся тенденцию на увеличение числа выздоровевших от COVID-19.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее оперативный штаб сообщил, что в Москве за 20 июля скончались 17 пациентов с положительным результатом тестов на COVID-19. 16 июля в Москве умерли 13 заболевших COVID-19, 17 и 18 июля — по 14 человек, а накануне, 19 июля, — 15. Таком образом, в столице пятый день подряд число умерших с ранее подтвержденным коронавирусом ниже 20.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что у города есть все шансы избежать повторного введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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