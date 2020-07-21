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Стоимость проезда по скоростной трассе М-12 Москва — Казань, строительство которой планируется закончить в 2024 году, составит около 1,6 тыс. руб. для легковых автомобилей. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

«В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 руб. за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 руб. за км — 1600 руб. [за всю трассу]», — сказал Петушенко.

По его словам, все участки трассы будут платными. При этом для водителей введут ряд льгот, в том числе скидку 20% при использовании транспондера.

Петушенко отметил, что вся трасса Москва — Казань будет «абсолютно новой», старые участки реконструироваться не будут. Автомобилисты смогут ехать по трассе со скоростью около 130 км/ч и добраться из Москвы до Казани за 6,5 часа.