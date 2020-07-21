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Глава «Автодора» уточнил стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Стоимость проезда по скоростной трассе М-12 Москва — Казань, строительство которой планируется закончить в 2024 году, составит около 1,6 тыс. руб. для легковых автомобилей. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

«В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 руб. за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 руб. за км — 1600 руб. [за всю трассу]», — сказал Петушенко.

По его словам, все участки трассы будут платными. При этом для водителей введут ряд льгот, в том числе скидку 20% при использовании транспондера.

Петушенко отметил, что вся трасса Москва — Казань будет «абсолютно новой», старые участки реконструироваться не будут. Автомобилисты смогут ехать по трассе со скоростью около 130 км/ч и добраться из Москвы до Казани за 6,5 часа.

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Михаил Мишустин (справа) на&nbsp;совещании о строительстве автодороги &laquo;Европа &ndash; Западный Китай&raquo;

Протяженность трассы М-12 составляет 729 км, 142 км из которых пройдут по территории Татарстана. Новая трасса запланирована как дублер магистрали М7 «Волга», которая на значительной части проходит через населенные пункты. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд руб.

Ранее Петушенко говорил, что стоимость проезда по М-12 не будет превышать 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузового транспорта.

Изначально трассу планировали завершить в 2027 году, однако премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу закончить строительство к 2024 году. Петушенко назвал сокращение сроков строительства «сверхзадачей», отметив, что прецедентов такого строительства не было ни в истории России, ни в истории СССР (за исключением Великой Отечественной войны). «Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально», — указал Петушенко.

Теги: ВСМ Москва — Казань, «Автодор»
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