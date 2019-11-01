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Глава «Автодора» назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань
По данным компании, стоимость проезда по трассе, строительство которой планируется начать в 2020 году, составит не более 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. — для грузовых

Стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Казань, строительство которой планируется начать в 2020 году, составит не более 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. — для грузового транспорта. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«2,5 тыс. — максимум для легкового [автомобиля] и 6 тыс. — для грузовика. Это аналогично тому, что сейчас есть по М-11 [Москва — Санкт-Петербург]» — сообщил он (цитата по ТАСС). 

Ранее в пятницу, 1 ноября, вице-премьер Максим Акимов анонсировал начало строительства участков трассы от Москвы до Владимира протяженностью 145 км в 2020 году. На втором этапе планируется проложить участок дороги в 142,8 км через город Канаш (Чувашия) и село Шали (Татарстан). На третьем этапе, который стартует в 2021 году, дорога пройдет от Владимира до Арзамаса (еще 267 км), в 2022-м — соединят участки от Арзамаса до Канаша (239 км). Полностью новая автодорога будет готова к 2027 году, пообещал Акимов. 

Общая протяженность новой скоростной дороги Москва — Казань, которая фактически станет заменой существующей М7, составит 794 км, включая обходы Балашихи и Ногинска. По данным Минтранса, объем финансирования работ по строительству платной трассы составит 730 млрд руб. (70 млрд из них выделены из бюджета, остальное — частные инвестиции).  

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтрансу представить позицию по реконструкции трассы М-7 «Волга» с учетом обхода городов. В кабмине и Минэке первоначально выступали как за реконструкцию, так и за строительство новой трассы в Казань. Теперь же Акимов заявил, что этапность строительства новой трассы поможет «найти ресурсы» для реконструкции М-7. По его словам, ремонт дороги, в который, в частности, входит увеличение числа полос с двух до трех, был бы «дороже на 200 млрд руб.».   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: ВСМ Москва — Казань, «Автодор»
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