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В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

В Бурятии возобновились поиски пропавшего самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту. Об этом сообщил диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания, передает ТАСС.

Поиски Ан-2 возобновились в 04:30 по местному времени (23.30 мск понедельника). «В настоящий момент в возобновившейся поисковой операции пропавшего самолета задействованы два воздушных судна — вертолет Ми-8 и самолет Ан-24», — рассказал собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС также сообщают о возобновлении поисков, приостановленных в темное время суток.

Самолет Ан-2 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Бурятии
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Вечером 19 июля легкомоторный Ан-2 авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь после вылета из бурятского поселка Кырен. По предварительной информации, самолет должен был обработать территорию химическими веществами.

На борту находились шесть человек: двое членов экипажа и четверо пассажиров — тоже командиры самолетов. Им показывали район, на территории которого было необходимо провести опрыскивание.

После исчезновения Ан-2 поисковые группы на вертолете и двух самолетах обследовали около 1 тыс. кв. км., однако поиски не дали результата. Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту исчезновения самолета.

Теги: Бурятия, Самолет, Ан-2
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