В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

В Бурятии возобновились поиски пропавшего самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту. Об этом сообщил диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания, передает ТАСС.

Поиски Ан-2 возобновились в 04:30 по местному времени (23.30 мск понедельника). «В настоящий момент в возобновившейся поисковой операции пропавшего самолета задействованы два воздушных судна — вертолет Ми-8 и самолет Ан-24», — рассказал собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС также сообщают о возобновлении поисков, приостановленных в темное время суток.

Вечером 19 июля легкомоторный Ан-2 авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь после вылета из бурятского поселка Кырен. По предварительной информации, самолет должен был обработать территорию химическими веществами.