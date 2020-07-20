Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Пассажирами самолета Ан-2, связь с которым была утеряна у Бурятии, были четыре командира самолетов, которые планировали провести работы по опрыскиванию химическими веществами на границе Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» представитель Сибирского поисково-спасательного центра.

«На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей», — сказал представитель центра.

По его словам, им показывали район, в котором планировалось проводить работы.

Как рассказал ТАСС начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, самолет перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. Как отметил Дрегер, самолет вылетел 19 июля в 19:25 по местному времени (14:25 мск). По его словам, руководитель авиакомпании «Феникс» знал о вылете, поэтому спасателям известен предполагаемый район поиска.

В настоящее время самолет разыскивают вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс», добавил начальник центра.

Вечером 19 июля ГУ МЧС России по Бурятии сообщило о том, что самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть человек, из них 2 человека экипаж и 4 пассажира. По предварительным данным, самолет должен был обработать поля химическими веществами.

По информации источника «Интерфакса», полет Ан-2 не был согласован с авиационными властями. По его информации, борт мог совершить аварийную посадку в поле на границе Иркутской области и Бурятии.