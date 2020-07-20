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Авиация обследовала около 1 тыс. кв. км при поиске пропавшего Ан-2

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Поисковые группы на вертолете и двух самолетах обследовали около 1 тыс. кв. км в рамках поисковой операции пропавшего с радаров в Бурятии самолета Ан-2. Об этом сообщил начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер, передает «РИА Новости».

Кроме того, как рассказали агентству в авиакомпании «ИрАэро», их самолет Ан-26 вернулся в аэропорт Иркутска после поисков. Результата они не принесли. Также в поисках участвовали вертолет Ми-8 компании «Ангара» и Ан-2 авиакомпании «Феникс».

РБК в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что поисковые группы на двух самолетах и вертолете проводят обследование территории, разыскивая пропавший в Бурятии самолет, результатов пока нет.

Вечером 19 июля легкомоторный самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь после вылета из бурятского поселка Кырен. У воздушного судна не было одобренной заявки на полет, по предварительной информации, он должен был обработать территорию химическими веществами.

СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии
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Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

В МЧС не исключили, что самолет мог совершить аварийную посадку в Иркутской области. На его борту находились шесть человек: двое членов экипажа и четверо пассажиров — тоже командиры самолетов. Им показывали район, на территории которого было необходимо провести опрыскивание.

Позже Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту исчезновения самолета. По данным СК, Ан-2 совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения зоны обработки лесов от тутового шелкопряда.

Теги: авиация, поиски, Ан-2, самолет, новости
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