У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет

У всех добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выработался иммунитет к COVID-19. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, передает «РИА Новости».

По словам Смолярчук, иммунитет появляется уже через несколько дней после вакцинации. Через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимальная степень защиты от инфекции. Однако насколько долго после прививки будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно. На это даст ответ следующий этап клинических исследований, отметила эксперт.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет», — рассказала Смолярчук.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.