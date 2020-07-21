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Пандемия коронавируса ,  
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У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет

У всех добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выработался иммунитет к COVID-19. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, передает «РИА Новости».

По словам Смолярчук, иммунитет появляется уже через несколько дней после вакцинации. Через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимальная степень защиты от инфекции. Однако насколько долго после прививки будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно. На это даст ответ следующий этап клинических исследований, отметила эксперт.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет», — рассказала Смолярчук.

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Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Из Сеченовского университета первую группу добровольцев выписали 15 июня, вторую — 20 июня. Ожидается, что результаты первой фазы клинических исследований передадут Минздраву России в августе.

Минобороны 20 июля также сообщило о завершении испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах. По данным военного ведомства, исследования показали, что у волонтеров появились необходимые антитела к COVID-19, и добровольцы хорошо перенесли компоненты препарата.
 

Теги: вакцина, коронавирус, иммунитет
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