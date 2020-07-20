Адвокаты гражданина США Уилана заявили о его возможном обмене в сентябре

Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Обмен гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, может состояться в сентябре. Об этом РБК сообщила адвокат Пола Уилана Ольга Карлова.

«Обмен действительно может состояться в сентябре. Но пока идут переговоры», — отметила она.

Второй адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что не знает, как ведутся переговоры, поскольку этим вопросом занимаются дипломаты и спецслужбы. Он уточнил, что обычно этот процесс занимает как минимум два-три месяца.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.