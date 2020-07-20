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Политика ,  
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Адвокаты гражданина США Уилана заявили о его возможном обмене в сентябре

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Обмен гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, может состояться в сентябре. Об этом РБК сообщила адвокат Пола Уилана Ольга Карлова.

«Обмен действительно может состояться в сентябре. Но пока идут переговоры», — отметила она.

Второй адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что не знает, как ведутся переговоры, поскольку этим вопросом занимаются дипломаты и спецслужбы. Он уточнил, что обычно этот процесс занимает как минимум два-три месяца.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

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Пол Уилан

Гражданин США Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Мужчина отрицал вину, а сторона защиты указывала на недостаток доказательств и просила прекратить дело.

По версии следствия и прокуратуры, Уилан был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. 15 июня этого года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

Позднее адвокат Владимир Жеребенков допустил обмен своего подзащитного на осужденных в США россиян — Виктора Бута, которого приговорили на 20 лет за контрабанду наркотиков, или Константина Ярошенко, которого приговорили на 25 лет за попытку продать оружие колумбийской террористической группировке FARC.

Однако замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил на следующий день, что Пол Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Россией и США.

Теги: адвокат, обмен, переговоры
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