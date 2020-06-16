Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена Уилана

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для возможного обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко, есть межгосударственные механизмы, однако пока в вопросе можно «поставить многоточие». Об этом Захарова сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Межгосударственные механизмы для обмена осужденными будут задействованы в том случае, если «есть соответствующее стремление, желание», отметили Захарова. «Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие», — добавила представитель министерства.

Пола Уилана задержали в декабре 2018 года во время «проведения шпионской акции», ему предъявили обвинения в шпионаже. Сам Уилан отрицал вину, а его защита просила ФСБ прекратить дело из-за недостатка доказательств. 15 июня текущего года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков допустил его обмен на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко. Бута приговорили на 20 лет за контрабанду наркотиков, а Ярошенко признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC, ему дали 25 лет.