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Путин приедет на военно-морской парад в Петербург

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин планирует посетить военно-морской парад в Сакнт-Петербурге в день ВМФ 26 июля. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, на вопрос, собирается ли российский лидер посетить торжественное мероприятие, Песков утвердительно ответил: «Да».

В мае Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу провести 26 июля традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота России.

Также в этот день, согласно его поручению, должна была пройти акция «Бессмертный полк», перенесенная с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Однако 20 июля Путин согласился перенести ее на 2021 год. Организаторы шествия объяснили, что решение было принято из-за непредсказуемой эпидемиологической ситуации в стране.

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Фото: mod.mil.rus / Facebook

16 июля глава государства принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ страны на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Так, были заложены два десантных корабля нового поколения - «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Также в режиме видеоконференции он наблюдал, как на предприятии «Севмаш» в Северодвинске заложили две атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», и как на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге заложили два фрегата «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Теги: Санкт-Петербург, Владимир Путин, День ВМФ, парад
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