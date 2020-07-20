Путин приедет на военно-морской парад в Петербург

16 июля глава государства принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ страны на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Так, были заложены два десантных корабля нового поколения - «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Также в режиме видеоконференции он наблюдал, как на предприятии «Севмаш» в Северодвинске заложили две атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», и как на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге заложили два фрегата «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».