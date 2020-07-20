Путин приедет на военно-морской парад в Петербург
Президент России Владимир Путин планирует посетить военно-морской парад в Сакнт-Петербурге в день ВМФ 26 июля. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так, на вопрос, собирается ли российский лидер посетить торжественное мероприятие, Песков утвердительно ответил: «Да».
В мае Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу провести 26 июля традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота России.
Также в этот день, согласно его поручению, должна была пройти акция «Бессмертный полк», перенесенная с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Однако 20 июля Путин согласился перенести ее на 2021 год. Организаторы шествия объяснили, что решение было принято из-за непредсказуемой эпидемиологической ситуации в стране.