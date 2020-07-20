Организаторы перенесли шествие «Бессмертного полка» на май 2021 года

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Очередное шествие «Бессмертного полка» перенесено на 9 мая 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил исполком общероссийского общественного движения.

Президент России Владимир Путин во время общения с работниками судостроительного завода «Залив» в Керчи поддержал предложение провести шествие в следующем году. Глава государства пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году... Поэтому правильно будет перенести народное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать», — говорится в сообщении движения.

Традиционно шествие «Бессмертного полка» проходит 9 мая, но в этом году его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. Ранее Путин предлагал провести шествие 26 июля, в День ВМФ. Однако позднее организаторы отказались от этого плана.