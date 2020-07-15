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Политика ,  
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Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он уточнил, что церемония пройдет на крымском судостроительном заводе «Залив», и Путин встретится с его представителями

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Фото: РИА Новости

В этот же день новые корабли заложат на предприятии «Севмаш» в Северодвинске и на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Песков отметил, что президент свяжется с обоими судостроительными комплексами по видеосвязи.

В январе Путин заявил, что Россия должна укрепить в ХХI веке статус одной из лидирующих морских держав. По словам президента, доля современных моделей вооружения российского флота должна скоро достигнуть 70%.

Теги: Владимир Путин, ВМФ России, Керчь, Крым
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