Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова после ДТП

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал», заявил в беседе с РБК адвокат Эльман Пашаев.

Так Пашаев отреагировал на показанные в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» кадры, на которых Ефремов якобы попытался договориться с сотрудником полиции, предложив «потом заплатить все деньги». Кроме того, телеканал показал видео из кабинета, где Ефремов проходил медицинское освидетельствование.

«Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», — сказал РБК Пашаев.

В эфире «России-1» Пашаев также заявил, что Ефремов «абсолютно ничего не помнит». Он подчеркнул, что защита пока не признает вины актера, однако вопрос о виновности должен решать суд.