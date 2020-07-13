Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Лебединая неверность: как защититься от отжима бизнеса партнерами РБК Pro Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн РБК Pro Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно» РБК Pro Так говорит Галицкий: бизнес плохо запускать только во время войны Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска Общество, 22:51 Путин сократил центральный аппарат МВД Общество, 22:45 Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова после ДТП Общество, 22:38 Рогозин назвал космические корабли США гламурными версиями «Союзов» Общество, 22:36 Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи СБ ООН Политика, 22:34 Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре Общество, 22:33 ЕС и ОБСЕ предложили вернуть наблюдателей в Армению и Азербайджан Политика, 22:17 Суд продлил арест для бывшего помощника Фургала в Госдуме Политика, 22:02 Эксперты спрогнозировали рост долгов ведущих мировых компаний на $1 трлн Бизнес, 21:46 Как заработать на компании-пустышке: рассказываем, что такое SPAC Инвестиции, 21:32 Рогозин сравнил американскую лунную программу с НАТО Технологии и медиа, 21:21 Баскетболист «Хьюстона» Уэстбрук заразился коронавирусом Спорт, 21:17 Комитет защиты журналистов наградил премией Светлану Прокопьеву Общество, 21:15 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 20:42
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова после ДТП

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал», заявил в беседе с РБК адвокат Эльман Пашаев.

Так Пашаев отреагировал на показанные в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» кадры, на которых Ефремов якобы попытался договориться с сотрудником полиции, предложив «потом заплатить все деньги». Кроме того, телеканал показал видео из кабинета, где Ефремов проходил медицинское освидетельствование.

«Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», — сказал РБК Пашаев.

В эфире «России-1» Пашаев также заявил, что Ефремов «абсолютно ничего не помнит». Он подчеркнул, что защита пока не признает вины актера, однако вопрос о виновности должен решать суд.

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. За рулем Jeep Grand Cherokee актер вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada. Ее водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице на следующее утро.

По данным прокуратуры, Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). 9 июня Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест на два месяца.

Теги: Михаил Ефремов, авария, новости
Материалы по теме
Палата адвокатов объяснила претензии к защитникам сторон по делу Ефремова
Общество
Адвокат Ефремова опровергла данные об иске к актеру на 40 млн руб.
Общество
Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter