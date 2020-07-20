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Дело губернатора Фургала ,  
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Адвокат сообщил об отношении Фургала к посту губернатора

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Глава Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, не держится за свою губернаторскую должность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил адвокат Фургала Борис Кожемякин.

«Его позиция по этому делу заключается в том, что он не держится за пост губернатора в связи со столь тяжкими обвинениями», — сообщил Кожемякин. Юрист уточнил, что на суде Фургал заявил, что для него нынешняя ситуация — вопрос чести и жизни, и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку.

Борис Кожемякин, адвокат Сергя Фургала
Борис Кожемякин, адвокат Сергя Фургала
(Видео: Телеканал РБК)
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В ответ на вопрос, планирует ли Фургал отказаться от губернаторского поста, Кожемякин ответил, что не обсуждал это с подзащитным.

«Мы этот вопрос подробно не обсуждали, но в тех кратких встречах он только выразил свое уважение к президенту страны и сказал, что это его (президента) прерогатива. Как он решит, как он поступит, Фургал исполнит его волю», — пояснил адвокат.

О причинах обвинения защитник со ссылкой на клиента высказался очень аккуратно: «Речь не идет о каких-то точных диагнозах происшедшего. Он полагает, что есть определенные должностные лица, которые его хотели бы сместить с этой должности».

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По словам адвоката, Фургал узнал о демонстрациях в свою поддержку в Хабаровском крае из телеграммы лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он выразил благодарность жителям, но не одобрил массовые акции из-за эпидемиологической угрозы.

Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву. Ему вменяют организацию заказного убийства и покушение на него же (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК). Суд арестовал губернатора на два месяца. Подозреваемый свою вину отрицает.

Теги: Сергей Фургал, адвокат, губернатор
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