Адвокат сообщил об отношении Фургала к посту губернатора

Сергей Фургал (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Глава Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, не держится за свою губернаторскую должность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил адвокат Фургала Борис Кожемякин.

«Его позиция по этому делу заключается в том, что он не держится за пост губернатора в связи со столь тяжкими обвинениями», — сообщил Кожемякин. Юрист уточнил, что на суде Фургал заявил, что для него нынешняя ситуация — вопрос чести и жизни, и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку.

Борис Кожемякин, адвокат Сергя Фургала (Видео: Телеканал РБК)

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В ответ на вопрос, планирует ли Фургал отказаться от губернаторского поста, Кожемякин ответил, что не обсуждал это с подзащитным.

«Мы этот вопрос подробно не обсуждали, но в тех кратких встречах он только выразил свое уважение к президенту страны и сказал, что это его (президента) прерогатива. Как он решит, как он поступит, Фургал исполнит его волю», — пояснил адвокат.