МИД опроверг данные о передаче Турции задержанных в Ливии двоих россиян

Министерство иностранных дел России не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипведомства.

«МИД России не подтверждает», — сообщил собеседник агентства.

В воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщил, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующее Триполи, передало россиян в Стамбул.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты получили от ПНС Ливии письменные заверения. В них утверждалось, что вопрос об освобождении россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана решится в ближайшее время.

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан были арестованы в мае 2019 года по обвинению в попытке повлиять на исход парламентских и президентских выборов, которые власти Ливии планировали провести в 2019 году, сообщило в июле агентство Bloomberg. Отмечалось, что россияне пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который был потенциальным кандидатом на пост президента Ливии. Из-за наступления сил Халифы Хафтара на Триполи в апреле 2019 года президентские и парламентские выборы перенесли на неопределенный срок.

Глава организации и член Общественной палаты Александр Малькевич говорил о том, что задержанных россиян пытали в тюрьме. Тогда Малькевич утверждал, что таким образом из них россиян пытаются «выбить некие показания под камеру, чтобы сложилась понятная картина для западных СМИ».