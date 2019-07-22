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Политика ,  
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В Общественной палате сообщили о пытках задержанных в Ливии россиян

Задержанных в Ливии российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) пытали в тюрьме. Об этом глава организации и член Общественной палаты Александр Малькевич заявил на пресс-конференции «Политический терроризм Триполи: взгляд из России». Трансляция пресс-конференции опубликована в Youtube.

Малькевич добавил, что задержанных могут продолжать пытать. Он считает, что таким образом из задержанных россиян пытаются «выбить некие показания под камеру, чтобы сложилась понятная картина для западных СМИ».

В ходе пресс-конференции он отметил, что обращается к мировому сообществу и властям Ливии не только по поводу задержанных сотрудников фонда. «Мы говорим еще о двух моряках, которые три года находятся в ливийском плену. Это Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которые сейчас до сих пор в тюрьме, они тоже узники абсолютно не правовые. Мы требуем отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии», — сказал Малькевич.

Он добавил, что заявление фонда об освобождении россиян будет направлено во все международные организации после выступления. На вопрос одного из журналистов о том, есть ли у фонда «план Б», он ответил: «План Б безусловно существует, но выдавать его сейчас не стоит. Я считаю, что разумные люди в официальной части Ливии есть, они услышат».

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Как передавало агентство Bloomberg, двух россиян задержали в Ливии еще в мае, однако стало известно об этом лишь в начале июля. Позже в фонде рассказали, что социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана Али, у которого двойное гражданство — России и Иордании, поместили в тюрьму Триполи. Всего в исследовательской группе было три человека. Малькевич отмечал, что третий участник группы уже находится в России.

По данным Bloomberg, россияне пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

При задержании у них изъяли ноутбуки и флешки. Найденные там файлы говорили о работе россиян как о «специализирующейся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в том числе Ливии, писало агентство. Малькевич сообщил, что сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

Триполи находится под контролем правительства национального единства, признанного ООН. Наступление на столицу страны ведет фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

Теги: Ливия, задержанные россияне
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