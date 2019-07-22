В Общественной палате сообщили о пытках задержанных в Ливии россиян

Задержанных в Ливии российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) пытали в тюрьме. Об этом глава организации и член Общественной палаты Александр Малькевич заявил на пресс-конференции «Политический терроризм Триполи: взгляд из России». Трансляция пресс-конференции опубликована в Youtube.

Малькевич добавил, что задержанных могут продолжать пытать. Он считает, что таким образом из задержанных россиян пытаются «выбить некие показания под камеру, чтобы сложилась понятная картина для западных СМИ».

В ходе пресс-конференции он отметил, что обращается к мировому сообществу и властям Ливии не только по поводу задержанных сотрудников фонда. «Мы говорим еще о двух моряках, которые три года находятся в ливийском плену. Это Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которые сейчас до сих пор в тюрьме, они тоже узники абсолютно не правовые. Мы требуем отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии», — сказал Малькевич.

Он добавил, что заявление фонда об освобождении россиян будет направлено во все международные организации после выступления. На вопрос одного из журналистов о том, есть ли у фонда «план Б», он ответил: «План Б безусловно существует, но выдавать его сейчас не стоит. Я считаю, что разумные люди в официальной части Ливии есть, они услышат».