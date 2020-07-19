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Канье Уэст проведет первое мероприятие в рамках предвыборной кампании

Американский рэпер и муж телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст намерен провести свое первое предвыборное мероприятие в воскресенье, 19 июля, в штате Южная Каролина, сообщает Politico.

Встреча Уэста с избирателями пройдет в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. Принять участие в нем смогут только зарегистрировавшиеся заранее гости. Всем им предписано носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, гости мероприятия должны будут подписать бумагу, освобождающую организаторов от ответственности, в случае, если участники заразятся коронавирусом.

Сам Уэст обратился в Twitter к своим подписчикам в Южной Каролине с просьбой оставить подпись, чтобы его включили в бюллетенеи на президентских выборах. К твиту он приложил список мест, где это можно сделать.

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В начале июля артист заявил, что намерен баллотироваться в президенты США. Это уже не первые подобные заявления Уэста — о подобном намерении он сообщал в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards.

Действующий американский президент Дональд Трамп, которого Уэст раньше поддерживал, одобрил желание рэпера выдвигаться в президенты. Трамп выразил уверенность, что артист поддержит республиканцев, а позже заявил, что Уэст без труда отберет голоса темнокожего населения США у демократа Джо Байдена.

15 июля Федеральная избирательная комиссия США приняла к рассмотрению заявку Уэста на регистрацию в качестве кандидата в президенты. Рэпер выдвигается от созданной им самим партии The Birthday Party («партия дня рождения» или «вечеринка в честь дня рождения» — англ. — РБК).

Теги: рэпер, США, выборы
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