Канье Уэст проведет первое мероприятие в рамках предвыборной кампании

Американский рэпер и муж телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст намерен провести свое первое предвыборное мероприятие в воскресенье, 19 июля, в штате Южная Каролина, сообщает Politico.

Встреча Уэста с избирателями пройдет в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. Принять участие в нем смогут только зарегистрировавшиеся заранее гости. Всем им предписано носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, гости мероприятия должны будут подписать бумагу, освобождающую организаторов от ответственности, в случае, если участники заразятся коронавирусом.

Сам Уэст обратился в Twitter к своим подписчикам в Южной Каролине с просьбой оставить подпись, чтобы его включили в бюллетенеи на президентских выборах. К твиту он приложил список мест, где это можно сделать.

В начале июля артист заявил, что намерен баллотироваться в президенты США. Это уже не первые подобные заявления Уэста — о подобном намерении он сообщал в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards.