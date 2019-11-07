Депутаты договорились обсудить четырехдневную рабочую неделю в 2020 году

Депутаты Государственной думы после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым договорились о том, что в начале следующего года соберутся в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и обсудят там в том числе четырехдневную рабочую неделю. Об этом агентству ТАСС сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, в Санкт-Петербурге предстоит широкое обсуждение вопросов развития трудовых отношений с участием экспертов, работодателей, профсоюзов, правительства и депутатов Госдумы, в ходе которых эти вопросы должны получить дальнейшее развитие.

Переход на четырехдневную рабочую неделю предложил обсудить на государственном уровне председатель правительства Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что такой процесс должен происходить без сокращения заработной платы.

Эксперты РАНХиГС на фоне этой дискуссии ранее посчитали, что в условиях слабого роста экономики и сокращения рабочей силы в стране введение «четырехдневки» невозможно, тем более без снижения зарплат. С учетом слабого экономического роста и минимальной безработицы россиянам следует скорее ждать роста длительности рабочей недели, утверждали эксперты.