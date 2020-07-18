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WSJ узнала об отслеживании из США сигналов сотовых на полигонах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на полученные от властей Миссисипи документы.

Как сообщает газета, занятые в проекте ученые и студенты использовали для анализа данные из открытых источников. Речь идет о данных о местонахождении, которые фиксируют мобильные приложения, а потом продают их в сфере рекламы, пишет WSJ.

В частности, в рамках проекта группа исследователей отслеживала передвижения владельцев сотовых телефонов, которые были в Неноксе на следующий день после инцидента на российском полигоне в августе 2019 года, говорится в публикации. Один из находившихся там телефонов позднее переместился на Кубу, еще один — в Азербайджан, а остальные перемещались по стране — их владельцы уехали в Москву, Санкт-Петербург, а также на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске, передает WSJ.

Кроме того, по информации издания, в рамках проекта отслеживались сигналы мобильных телефонов в «российских правительственных зданиях», в том числе в Кремле, а также в посольствах в Москве.

Представитель профильного подразделения Армии США Эрик Томпсон подтвердил изданию факт финансирования этого проекта. При этом он указал, что проект не использовал личные данные о владельцах телефонов.

Жителей села под Северодвинском эвакуируют из-за «опасных» военных работ
Общество
Село&nbsp;Нёнокса

В августе 2019 года на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском произошел взрыв, после которого в городе зафиксировали краткосрочный скачок радиации до 1,78 мкЗв/ч при норме около 0,11 мкЗв/ч. По данным российских властей, взрыв произошел в ходе работ с жидкостной реактивной установкой с изотопным источником питания. Из-за происшествия погибли пять сотрудников «Росатома».

Госдепартамент США связывал взрыв в Неноксе с подъемом со дна моря ядерной ракеты Skyfall («Буревестник»). В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что под Северодвинском велась разработка уникального оружия, у которого нет аналогов в мире.

Теги: военный полигон, исследование, Пентагон
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