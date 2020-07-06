Жителей села под Северодвинском эвакуируют из-за «опасных» военных работ
Жителей села Нёнокса предложили эвакуировать на время проведения военных работ. Об этом сообщается на сайте администрации Северодвинска.
Рядом с селом Нёнокса, расположенном в 40 км от Северодвинска, находится военный полигон, на котором в прошлом году после взрыва произошел скачок уровня радиации.
«С 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703», — говорится в сообщении.
По словам начальника Нёнокского территориального отдела Валерия Машенкова, в 5:00 7 июля жителей села вывезут на пяти автобусах. Столько же транспортных средств выедет из поселка Сопка вблизи него, указано в сообщении.
В пресс-службе администрации Северодвинска РБК сообщили, что не владеют информацией о том, сколько человек планируют выехать из села в указанный период. «Люди будут подходить к автобусам, списков, заранее составленных, нет», — сказал представитель пресс-службы. Там уточнили, что жителей отвезут в Северодвинск — там они сами решат, где им остановиться. По вопросу, какие именно работы будет проводить войсковая часть, в администрации города посоветовали обратиться в Минобороны.