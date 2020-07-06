Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 13:44
Во Франции представили новый состав правительства Политика, 21:23 На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело Общество, 21:20 В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР питомцев Общество, 21:19 Жителей села под Северодвинском эвакуируют из-за «опасных» военных работ Общество, 21:04 Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб. Общество, 21:00 Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров Общество, 20:59 Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19 Технологии и медиа, 20:52 Три истории предпринимателей о важности soft skills РБК и Barrett, 20:39 В квартире жилого дома в подмосковном Щелково произошел пожар Общество, 20:32 ГИТИС составит список «опасных» абитуриентов Общество, 20:17 Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков» Политика, 20:07 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 20:02 МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова Общество, 20:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Общество, 20:01
Общество ,  
0 

Жителей села под Северодвинском эвакуируют из-за «опасных» военных работ

На два дня, 7 и 8 июля, село Нёнокса «попадет в опасную зону», сообщили военные, предложив эвакуировать жителей. В прошлом году на полигоне неподалеку от этого населенного пункта произошел взрыв, который привел к скачку радиации
Село Нёнокса
Село Нёнокса (Фото: severodvinsk.info)

Жителей села Нёнокса предложили эвакуировать на время проведения военных работ. Об этом сообщается на сайте администрации Северодвинска.

Рядом с селом Нёнокса, расположенном в 40 км от Северодвинска, находится военный полигон, на котором в прошлом году после взрыва произошел скачок уровня радиации.

«С 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703», — говорится в сообщении.

По словам начальника Нёнокского территориального отдела Валерия Машенкова, в 5:00 7 июля жителей села вывезут на пяти автобусах. Столько же транспортных средств выедет из поселка Сопка вблизи него, указано в сообщении.

В пресс-службе администрации Северодвинска РБК сообщили, что не владеют информацией о том, сколько человек планируют выехать из села в указанный период. «Люди будут подходить к автобусам, списков, заранее составленных, нет», — сказал представитель пресс-службы. Там уточнили, что жителей отвезут в Северодвинск — там они сами решат, где им остановиться. По вопросу, какие именно работы будет проводить войсковая часть, в администрации города посоветовали обратиться в Минобороны.

Путин связал гибель людей в Северодвинске с испытанием уникального оружия
Политика
Владимир Путин

РБК направил запрос в пресс-службу министерства.

В августе 2019 года на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв. Как сообщали власти, он случился во время работ с жидкостной реактивной установкой с изотопным источником питания. В результате происшествия погибли пять сотрудников «Росатома».

После взрыва в городе зафиксировали скачок радиации до 1,78 мкЗв/ч при норме около 0,11 мкЗв/ч. Госдепартамент США связывал взрыв с подъемом со дна моря ядерной ракеты Skyfall («Буревестник»).

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов Мужества вдовам погибших заявил, что под Северодвинском велась разработка уникального оружия.

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: Северодвинск, эвакуация
Материалы по теме
Власти объяснили скачок радиации в Северодвинске неисправностью датчика
Общество
Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском
Общество
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Политика
Читайте на РБК Pro
Пять распространенных схем мошенничества на российских предприятиях
Какие условия помогут расторгнуть договор аренды без ненужных потерь
Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса
Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter