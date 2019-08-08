МИД России подтвердил освобождение двух россиян из заключения в Ливии

Власти Ливии в Триполи освободили двух россиян — членов экипажа танкера «Теметерон», задержанного в Ливии в июне 2016 года. Информацию об этом подтвердили РБК в МИД России.

«Это капитан судна Владимир Вениаминович Текучев и старший помощник Сергей Владимирович Самойлов. Российской стороной незамедлительно были приняты меры по их отправке на Родину. В ночь с 31 июля на 1 августа они прибыли в Москву, далее направились по адресам своего проживания (города Севастополь и Керчь)», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе напомнили, что ведомство не рекомендует россиянам посещать Ливию до стабилизации обстановки в стране, где продолжается гражданская война.

О том, что моряков с танкера «Теметерон» отпустили в Россию, ранее сообщал РБК президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, ссылавшийся на неназванных «африканских дипломатов». «Все последние дни дипломаты соседних с Ливией государств оказывали давление на ливийские власти, с тем чтобы они начали освобождать иностранных граждан и прекратили портить имидж страны такими методами — удержанием заложников», — подчеркнул он.

Малькевич отмечал, что в тюрьме Триполи остаются еще двое россиян. Это сотрудники Фонда защиты национальных ценностей социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али. Их, как передавало агентство Bloomberg, задержали в Ливии еще в мае, однако стало известно об этом лишь в начале июля. По данным Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии. Как утверждал ранее Малькевич, в тюрьме в Триполи они подвергаются пыткам.