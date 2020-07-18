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Политика ,  
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Ким Кардашьян попросила американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

Американская модель и телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян призвала американцев помочь Армении в конфликте с Азербайджаном. Об этом она написала в Instagram.

Кардашьян сообщила, что Баку нарушил призывы ООН к прекращению огня на фоне пандемии коронавирусной инфекции и напал на Армению. «Гражданские объекты в Армении подверглись нападению, и теперь Азербайджан угрожает разбомбить атомную электростанцию», — написала модель.

Кардашьян отметила, что на следующей неделе конгресс США будет рассматривать законопроект, запрещающий поставки оружия в Азербайджан. В связи с этим она попросила подписчиков обратиться к своим представителям в конгрессе, чтобы те заблокировали возможную военную помощь Вашингтона Баку.

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При этом она призвала международное сообщество вмешаться в конфликт, чтобы предотвратить его эскалацию и гибель людей.

Вооруженные столкновения двух стран начались 12 июля на границе в Товузском районе Азербайджана. Баку и Ереван взаимно обвиняют друг друга в нарушении границ и провокациях. Страны начали применять тяжелое вооружение и артиллерию. С обеих сторон есть погибшие.

16 июля Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС вблизи армянского города Мецамор. В Ереване эти угрозы назвали готовностью к геноциду.

Теги: Ким Кардашьян, Армения, Азербайджан, США
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