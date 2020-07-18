Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro «Библия инвестора» и военный трактат: что читают лучшие CEO мира РБК Pro Хипстеры или клерки: зачем корпорации переодевают работников РБК Pro Барбара Окли — РБК: «Не хотите закончить официантом — учите точные науки» РБК Pro Опасная привычка тратить меньше: как коронавирус научит людей «плохому» Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе Общество, 01:33 В ЕС выразили беспокойство из-за санкций против «Северного потока — 2» Политика, 00:59 В убийстве и расчленении бизнесмена в Нью-Йорке заподозрили его помощника Общество, 00:53 S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB- Экономика, 00:38 В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Общество, 00:27 Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Pro, 00:18 Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ Общество, 17 июл, 23:57 Минтранс указал властям Якутии на непродуктивный «фирменный стиль» Бизнес, 17 июл, 23:29 Ученые изучили сыпь у заразившихся коронавирусом Общество, 17 июл, 23:25 Спад экономики России сократился в два раза за два месяца Экономика, 17 июл, 23:01 Синод РПЦ сменил главу Перервинской семинарии из-за нарушений в пандемию Общество, 17 июл, 22:43 Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве Общество, 17 июл, 22:38 Власти Азербайджана до 31 августа продлили карантин из-за COVID-19 Общество, 17 июл, 22:32 Кадыров счел обязательным для чиновников подписаться на канал «Грозный» Политика, 17 июл, 22:21
Общество ,  
0 

Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе

В Атлантическом океане у берегов Нигерии пираты захватили танкер MT Curacao Trader. Об этом сообщает портал компании Dryad Global, отслеживающей пиратство на море в реальном времени и занимающейся морской безопасностью.

Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса в Гвинейском заливе. По предварительным данным, на борт судна проникли восемь вооруженных лиц и захватили экипаж из 15 человек, предположительно — граждан России и Украины.

Судно, принадлежащее компании Curacao Trader Shipping, вышло из порта столицы Того Ломе. Через некоторое время его скорость упала до трех узлов. Несколько часов танкер дрейфовал, а затем снова пошел со скоростью десять узлов.

МИД сообщил об освобождении трех захваченных пиратами российских моряков
Политика
Фото: Jonathan Barrett / Reuters

Dryad Global отмечает, что этот захват судна — самый удаленный от берега акт пиратства, зафиксированный в Гвинейском заливе. Специалисты по безопасности предполагают, что злоумышленники могли захватить судно с помощью крупного материнского корабля и скоростных катеров.

В мае в Гвинейском заливе пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong. В результате нападения был похищен гражданин России, еще двое россиян были ранены и госпитализированы.

Посольство назвало число взятых в заложники пиратами россиян в Бенине
Общество
Фото: rusambben / Facebook

Dryad Global сообщал, что неизвестные на скоростной лодке подобрались к судну, высадились на него и похитили двух человек — гражданина России и гражданина Украины.

В 2019 году Dryad Global публиковала аудиозаписи переговоров британских военных моряков с представителем иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который задержал танкер Stena Impero, совершавший переход в Персидском заливе под британским флагом.

Теги: пиратство, судно, захват
Материалы по теме
Посольство сообщило о похищении россиян у берегов Африки
Общество
МИД сообщил об освобождении трех захваченных пиратами российских моряков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter