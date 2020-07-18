Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе

В Атлантическом океане у берегов Нигерии пираты захватили танкер MT Curacao Trader. Об этом сообщает портал компании Dryad Global, отслеживающей пиратство на море в реальном времени и занимающейся морской безопасностью.

Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса в Гвинейском заливе. По предварительным данным, на борт судна проникли восемь вооруженных лиц и захватили экипаж из 15 человек, предположительно — граждан России и Украины.

Судно, принадлежащее компании Curacao Trader Shipping, вышло из порта столицы Того Ломе. Через некоторое время его скорость упала до трех узлов. Несколько часов танкер дрейфовал, а затем снова пошел со скоростью десять узлов.

Dryad Global отмечает, что этот захват судна — самый удаленный от берега акт пиратства, зафиксированный в Гвинейском заливе. Специалисты по безопасности предполагают, что злоумышленники могли захватить судно с помощью крупного материнского корабля и скоростных катеров.