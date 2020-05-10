Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
В Совфеде ответили на идею Зеленского поставить колокол в Симферополе Политика, 13:15 Тренды шопинга после коронавируса и оплата по селфи Индустрия 4.0, 13:00  Олейник назвал недалеким решение украинского канала не показывать его бой Спорт, 12:56 Правительство расширило права регионов по расходованию средств из фонда Общество, 12:38 Посольство сообщило о похищении россиян у берегов Африки Общество, 12:34 В Москве за сутки выявили 5,5 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 12:10 Олейник назвал примерный гонорар за победу над Вердумом в UFC Спорт, 12:09 Как бизнес должен утилизировать упаковку и почему смерчи опасны в России Зеленая экономика, 12:00  Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 11:57 В Гидрометцентре предупредили москвичей о дождях и грозах на неделе Общество, 11:53 Шакил О'Нил заявил о необходимости досрочно завершить сезон НБА Спорт, 11:48 Нурмагомедов сравнил Гейджи с голодным львом и пообещал ему войну Спорт, 11:16 Роспотребнадзор сообщил о 5,4 млн проведенных тестов на коронавирус Общество, 11:13 Выставка «Наши 1990-е», сериал-мюзикл и ужин с шеф-поваром: сидим дома РБК Стиль и ЦУМ, 11:00
Общество ,  
0 

Посольство сообщило о похищении россиян у берегов Африки

Неизвестные похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе и еще двоих с другого корабля
Порт в Малабо
Порт в Малабо (Фото: Embassy of Equatorial Guinea / Flickr)

Пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе и похитили россиянина, сообщило посольство России на своей странице в Instagram.

«В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz», — говорится в публикации. Собеседник ТАСС в посольстве сообщил, что россияне находятся в больнице Малабо — столице Экваториальной Гвинеи.

Посольство на звонки РБК не ответило.

Информация о нападении появилась накануне вечером, об этом сообщил портал Dryad Global. По его данным, неизвестные высадились на судно Rio Mitong со скоростной лодки и похитили двух членов экипажа — граждан России и Украины.

Украина проверяет информацию о похищении своего гражданина, заявил агентству УНИАН директор департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев.

Кроме того, вечером 9 мая Dryad Global сообщил о нападении на научно-исследовательское судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи. Эти данные также подтвердило посольство. «Флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян. До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали», — заявили в посольстве.

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Общество

В середине апреля пираты захватили контейнеровоз Tommi Ritscher, когда тот стоял на якоре в Котону. Портал Dryad Global сообщал, что судно ходит под португальским флагом и в составе его команды числятся россияне, украинцы, а также граждане Болгарии и Филиппин. По данным посольства, в заложниках оказались трое россиян. 21 апреля Военно-морские силы Бенина зашли на борт судна и обнаружили часть экипажа, однако пиратам удалось скрыться. Еще восемь членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: пираты
Материалы по теме
Посольство назвало число взятых в заложники пиратами россиян в Бенине
Общество
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Общество
Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter