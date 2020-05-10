Посольство сообщило о похищении россиян у берегов Африки
Пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе и похитили россиянина, сообщило посольство России на своей странице в Instagram.
«В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz», — говорится в публикации. Собеседник ТАСС в посольстве сообщил, что россияне находятся в больнице Малабо — столице Экваториальной Гвинеи.
Посольство на звонки РБК не ответило.
Информация о нападении появилась накануне вечером, об этом сообщил портал Dryad Global. По его данным, неизвестные высадились на судно Rio Mitong со скоростной лодки и похитили двух членов экипажа — граждан России и Украины.
Украина проверяет информацию о похищении своего гражданина, заявил агентству УНИАН директор департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев.