Посольство сообщило о похищении россиян у берегов Африки

Неизвестные похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе и еще двоих с другого корабля

Порт в Малабо (Фото: Embassy of Equatorial Guinea / Flickr)

Пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе и похитили россиянина, сообщило посольство России на своей странице в Instagram.

«В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz», — говорится в публикации. Собеседник ТАСС в посольстве сообщил, что россияне находятся в больнице Малабо — столице Экваториальной Гвинеи.

Посольство на звонки РБК не ответило.

Информация о нападении появилась накануне вечером, об этом сообщил портал Dryad Global. По его данным, неизвестные высадились на судно Rio Mitong со скоростной лодки и похитили двух членов экипажа — граждан России и Украины.

Украина проверяет информацию о похищении своего гражданина, заявил агентству УНИАН директор департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев.