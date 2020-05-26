МИД сообщил об освобождении трех захваченных пиратами российских моряков

Трое российских моряков, захваченных в апреле пиратами в территориальных водах Бенина, освобождены и возвращаются на родину, сообщает МИД России.

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан — члены экипажа контейнеровоза «Томми Ричер» — старший помощник капитана А.Сигунов, старший механик С.Зайцев и электромеханик В.Супрун были освобождены», — говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе уточнили, что моряки вечером того же дня вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на Майне с целью последующего возвращения в Россию. Содействие в этом оказывала российская дипмиссия Абудже. Состояние здоровья моряков удовлетворительное.

Материал дополняется.