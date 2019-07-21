Опубликовано аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

Танкер Stena Impero был задержан Ираном 19 июля. Тегеран утверждает, что танкер столкнулся с иранским рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия

Фото: JAN VERHOOG / EPA / TACC

На записи переговоров представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с танкером, шедшим под британским флагом, слышно, как иранские военные дают ему команду развернуться и обещают безопасность. В то же время британский фрегат HMS Montrose, который спешил на защиту танкера, убеждает танкер, что менять курс он не должен.

Запись переговоров опубликовала на своей странице в Twitter консалтинговая компания Dryad Global. Эта организация специализируется на оценке рисков морских перевозок, а также обеспечивает круглосуточный мониторинг местоположения судов в море.

«Если вы будете подчиняться, вы будете в безопасности. Немедленно измените свой курс на 360 градусов», — говорит представитель КСИР танкеру Stena Impero.

После этого сообщения фрегат британского королевского флота HMS Montrose связывается со Stena Impero, говоря: «Это британский военный корабль F236. Я повторяю: поскольку вы осуществляете транзитный проход по международным водам, согласно международному праву никто не может вам мешать, препятствовать или блокировать ваше судно».