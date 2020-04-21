Посольство назвало число взятых в заложники пиратами россиян в Бенине

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Трое россиян находились на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, который захватили пираты в порту города Котону в Бенине. Они стали заложниками, сообщается в аккаунте в Twitter посольства России в Бенине.

«В числе захваченных пиратами заложников находятся три гражданина России. Посольство продолжает следить за развитием ситуации с российскими моряками», — говорится в сообщении.

В компании-судовладельце Woollerton Shipping РБК сообщили, что 11 членов экипажа укрылись в цитадели контейнеровоза и сейчас они находятся в безопасности. Военно-морские силы Бенина провели операцию вместе с нигерийской специальной оперативной группой утром во вторник, 21 апреля. Они зашли на борт судна и обнаружили часть экипажа, однако пиратов уже не было.

«К сожалению, восемь членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести и в настоящее время считаются похищенными пиратами», — говорится в сообщении.