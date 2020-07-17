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Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Руслан Гафаров
Руслан Гафаров (Фото: bushkeer / Facebook)

Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

«Я уволился по собственному желанию со вчерашнего дня. Я работал редактором», — сообщил он, отказавшись сообщить детали.

В своем Twitter он также написал, что сообщил работодателю о решении покинуть Сбербанк. По словам Гафарова, ему нужно прийти в себя и начать жизнь заново после обвинений. «У меня есть на это силы — надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон», — добавил он.

Ранее Гафаров признал «вину во всем», что о нем написали, и попросил прощение за свои поступки по отношению к девушкам.

РБК направил запрос в Сбербанк.

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Обвинение в изнасиловании в отношении Гафарова и обвинения в харассменте со стороны еще одного сотрудника Сбербанка, Сергея Миненко, появились в Twitter 13 июля. После этого Сбербанк начал служебную проверку, на время которой оба сотрудника были отстранены от работы в банке.

В июле пользователи Twitter начали делиться историями о домогательствах со стороны мужчин, работающих в российских компаниях. Среди них были упомянуты шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, фоторедактор «МБХ медиа» Андрей Золотов, журналист «Дождя» Павел Лобков и другие.

Теги: Сбербанк, сотрудник, домогательства, новости
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