Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Руслан Гафаров (Фото: bushkeer / Facebook)

Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

«Я уволился по собственному желанию со вчерашнего дня. Я работал редактором», — сообщил он, отказавшись сообщить детали.

В своем Twitter он также написал, что сообщил работодателю о решении покинуть Сбербанк. По словам Гафарова, ему нужно прийти в себя и начать жизнь заново после обвинений. «У меня есть на это силы — надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон», — добавил он.

Ранее Гафаров признал «вину во всем», что о нем написали, и попросил прощение за свои поступки по отношению к девушкам.

РБК направил запрос в Сбербанк.