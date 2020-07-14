Шеф-редактор «МБХ медиа» уйдет с поста после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор издания «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил об уходе со своего поста из-за обвинений в домогательствах. Об этом он написал в Telegram.

«В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором «МБХ медиа», — сообщил Простаков.

Журналист добавил, что принимает упреки, которые обрушились на него в социальной сети Twitter.

«Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить», — написал он. По его словам, проблема заключается в его неумении «строить уважительные и равные коммуникации».