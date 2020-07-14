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Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

Сотрудников Сбербанка и его дочерней компании «С-Маркетинг» упомянули в Twitter-треде про домогательства и сексуальное насилие. Банк начал служебную проверку
Сбербанк SBER ₽208,2 -0,09% Купить
Сбербанк SBERP ₽191,47 +0,31% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. Об этом РБК сообщили в банке.

Речь идет о сотруднике Сбербанка Сергее Миненко и работнике дочерней компании «С-Маркетинг» Руслане Гафарове. «Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего», — отметили в кредитной организации.

Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников
Общество
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Обвинения в харассменте в отношении Миненко и Гафарова появились в Twitter-треде. После этого Сбербанк начал служебную проверку. Жертвы домогательств говорили и о насилии со стороны журналистов. В харассменте обвинили шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, фоторедактора этого же издания Андрея Золотова. Несколько человек написали в Twitter, что Простаков приставал к ним и присутствовал при изнасиловании девушки в его квартире, в котором «поучаствовал и Золотов».

Простаков позже принес извинения и сообщил, что покидает свою должность. Через некоторое время об увольнении сообщил и Золотов. При этом он написал, что не признает вину и не участвовал в групповом изнасиловании. Простаков в свою очередь написал, что «абсолютно не помнит», что происходило в его квартире.

В домогательствах обвинили журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Пользователь Twitter под именем Саша Сырников писал, что во время его стажировки на «Дожде» Лобков к нему приставал и пытался переубедить в ориентации. Позже журналист извинился перед всеми, кому его «фривольное поведение» доставило дискомфорт. «Границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения», — пояснил Лобков. Свою дальнейшую судьбу он предложил решить руководству «Дождя» и подписчикам телеканала.

Авторы: Евгения Чернышова, Гаяна Демурина
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