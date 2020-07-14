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Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Павел Лобков
Павел Лобков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».

В своем Facebook он рассказал, что вырос в то время, когда обнять или поцеловать коллегу на дружеской вечеринке «считалось нормой». «Границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения», — пояснил он.

По словам Лобкова, не заметив прихода новой этики, он продолжал обнимать коллег, делать им «сомнительные» комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекать на близость, расценивая это как флирт.

«Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом», — написал он.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Тем не менее, подчеркнул журналист, он никогда не использовал насилие, шантаж или моральное давление. Лобков предложил руководству и подписчикам телеканала «Дождь» решить его судьбу.

Накануне пользователь Twitter под именем Саша Сырников сообщил, что во время его стажировки на «Дожде» Лобков его домогался и пытался переубедить в ориентации.

Накануне несколько девушек написали в Twitter о домогательствах со стороны шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова. По их словам, журналист приставал к ним, также он присутствовал при групповом изнасиловании девушки в своей квартире. Простаков 14 июля объявил об увольнении с поста после обвинений в домогательствах, попросив прощения у всех девушек, которым его поведение показалось оскорбительным и которых он обидел.

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Сергей Простаков

Пользователи Twitter делились и другими историями о харассменте со стороны мужчин из российских компаний. Помимо Простакова в домогательствах обвинили Сергея Миненко и Руслана Гафарова, которые, по данным СМИ, также работают в Сбербанке.

После появления сообщений пользователей Twitter о домогательствах со стороны сотрудников Сбербанка кредитная организация начала внутреннюю проверку.

Теги: журналист, харассмент, «Дождь»
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