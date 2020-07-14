Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников

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Сбербанк начал внутреннюю проверку после сообщений пользователей Twitter о домогательствах со стороны сотрудников компании. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

«В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», — сообщили в компании.

Простаков извинился перед всеми, кого его поведение могло оскорбить, и объявил о своем решении покинуть пост шеф-редактора «МБХ медиа».

Золотов признал, что часть из того, что про него написали, — правда. «Я понимаю, что причинил людям боль и прошу у всех прощения», — написал он. При этом он не согласился с рядом обвинений, в частности с тем, что он якобы участвовал в изнасиловании девушки.