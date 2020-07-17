Адвокат сообщил о новых делах против основателя «Омбудсмена полиции»

Владимир Воронцов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова расследуются еще два уголовных дела, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

«Следственные действия будут в ближайшее время», — сказал адвокат.

В Telegram-канале Бадамшин уточнил, что «свежими» являются дела по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). По его словам, всего к настоящему моменту в отношении Воронцова было возбуждено семь уголовных дел, по одному из которых — о клевете (ст. 128.1 УК) — прошел срок давности. Также он упомянул четыре ранее известных дела, связанных с вымогательством (ст. 163 УК) и изготовлением порнографии (ст. 242 УК).

7 мая года Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. в 2017 году. Следствие утверждает, что Воронцов требовал у экс-сотрудника правоохранительных органов деньги за нераспространение интимных фотографий.