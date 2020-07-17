Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

Собянин отметил, что в связи с распространением коронавируса и кризисом на рынке нефти упали мировая экономическая активность и доходы.

При этом когда в Москве прекращают работу гостиницы, предприятия торговли общественного питания, останавливается строительство, а «банки начинает лихорадить» и «промышленные предприятия начинают сбоить», это касается «каждого москвича и города в целом», отметил Собянин.

«Тем не менее мы все эти годы создавали запас прочности», — цитирует мэра ТАСС. Он отметил, что Москве «никто денег не подкинет и не напечатает», у города нет «фонда национального благосостояния и Центрального банка». «При этом мы все равно создавали этот резерв», — добавил мэр.