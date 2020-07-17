Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Подкаст-реалити РБК Тренды «Меня сократили»: погружаемся в сферу ИТ Экономика образования, 12:00  Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда Политика, 11:53 Apple представила новые эмодзи. Среди них есть матрешка Стиль, 11:52 Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Тезиков умер в возрасте 42 лет Спорт, 11:52 На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути Общество, 11:51 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 11:49 Адвокат заявил об ослаблении меры пресечения фигурантке дела Шеремета Общество, 11:47 В СК взяли с Навального подписку о невыезде Общество, 11:46 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 11:39 Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией Общество, 11:32 Новичок РПЛ арендовал футболиста «Рубина» Спорт, 11:27 Сербия и Косово разморозили переговоры при посредничестве Евросоюза Политика, 11:18 Видео дня: рептилоид Никита Кукушкин женится на Дейенерис Таргариен Стиль, 11:17 В Свердловской области с апреля очаги COVID выявили в 43 медучреждениях Общество, 11:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

Собянин отметил, что в связи с распространением коронавируса и кризисом на рынке нефти упали мировая экономическая активность и доходы.

При этом когда в Москве прекращают работу гостиницы, предприятия торговли общественного питания, останавливается строительство, а «банки начинает лихорадить» и «промышленные предприятия начинают сбоить», это касается «каждого москвича и города в целом», отметил Собянин.

«Тем не менее мы все эти годы создавали запас прочности», — цитирует мэра ТАСС. Он отметил, что Москве «никто денег не подкинет и не напечатает», у города нет «фонда национального благосостояния и Центрального банка». «При этом мы все равно создавали этот резерв», — добавил мэр.

В Москве за сутки выявили 575 зараженных коронавирусом
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва стала одним из первых регионов, где власти объявили о закрытии кафе, ресторанов и непродовольственных магазинов из-за эпидемии коронавируса. Об этом Собянин объявил 25 марта, а с 30 марта в столице также ввели обязательный режим самоизоляции для всех граждан. Изначально ограничения вводились на одну неделю, однако в результате к постепенному снятию ограничений столица приступила только в июне.

С 9 июня в столице был отменен режим обязательной самоизоляции, а уже с 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, возобновили работу музеи и фитнес-центры.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, пандемия
Материалы по теме
В Москве за сутки выявили 575 зараженных коронавирусом
Общество
Собянин словами про «небольшой городок» исключил сокрытие данных по COVID
Общество
Собянин оценил вероятность повторного введения ограничений в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter