Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля Общество, 10:55 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 10:39 За сутки в России от коронавируса умерли 186 человек Общество, 10:38 В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом Общество, 10:36 Автомобили и водители, которых боятся страховые. Секретный отчет Авто, 10:34 В Москве за сутки выявили 575 зараженных коронавирусом Общество, 10:34 Что нужно знать об экземе: откуда берется, как проявляется и как лечить Стиль, 10:34 В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов Политика, 10:32 Какую пользу человечество извлекло из эпидемий прошлого Экономика инноваций, 10:30  ЦБ лишил лицензии два московских банка Финансы, 10:19 Москвичи в июне в два раза чаще оформляли льготную ипотеку — Росреестр Недвижимость, 10:19 Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду Политика, 10:18 Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками Общество, 10:13 Цифровые решения для бизнеса будущего с поправкой на пандемию. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 10:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки выявили 575 зараженных коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 575 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что это число на 10% меньше, чем неделю назад. В оперативном штабе также указали, что уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста заболевших отрицательный.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее 17 июля сообщила, что в столице от коронавируса вылечились еще 682 пациента. Умерли в столице за последние сутки 13 человек.

Накануне в столице зафиксировали минимальное с 4 апреля количество новых инфицированных — 531.

За сутки в России от коронавируса умерли 186 человек
Общество
Фото: АГН «Москва»

По всей России за последние сутки обнаружили коронавирус у 6406 человек. В тройку регионов с самым большим числом выявленных заражений, помимо Москвы, вошли Свердловская область (301) и Ханты-Мансийский автономный округ (249).

Общее число случаев заражения в России за весь период достигло 759, 2 тыс., выздоровели 539,37 тыс. пациентов. Число летальных исходов на сегодняшний день составляет 12 123.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: что читают лучшие CEO мира Хипстеры или клерки: зачем корпорации переодевают работников — Bloomberg Барбара Окли — РБК: «Не хотите закончить официантом — учите точные науки» Привычка тратить меньше: как коронавирус учит людей «плохому» — Bloomberg

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, болезнь, Москва
Материалы по теме
В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом
Общество
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса
Общество
В Москве за сутки от коронавируса умерли 13 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter