В Москве за сутки выявили 575 зараженных коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 575 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что это число на 10% меньше, чем неделю назад. В оперативном штабе также указали, что уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста заболевших отрицательный.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее 17 июля сообщила, что в столице от коронавируса вылечились еще 682 пациента. Умерли в столице за последние сутки 13 человек.

Накануне в столице зафиксировали минимальное с 4 апреля количество новых инфицированных — 531.