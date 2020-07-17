В Свердловской области с апреля очаги COVID выявили в 43 медучреждениях

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Свердловской области начиная с апреля вспышки коронавирусной инфекции зафиксировали в 43 медучреждениях. Об этом заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов, передает ТАСС.

«За период с 13 апреля по 16 июля зарегистрировано 46 очагов в 43 медицинских организациях», — уточнил он.

За время распространения коронавируса в области им заразились 820 медработников, из них 119 заболели на рабочих местах.

По последним данным, в регионе выявили 17 285 заболевших. Из них умерли 188 человек.