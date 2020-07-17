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Пандемия коронавируса ,  
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В Свердловской области с апреля очаги COVID выявили в 43 медучреждениях

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Свердловской области начиная с апреля вспышки коронавирусной инфекции зафиксировали в 43 медучреждениях. Об этом заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов, передает ТАСС.

«За период с 13 апреля по 16 июля зарегистрировано 46 очагов в 43 медицинских организациях», — уточнил он.

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Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге

За время распространения коронавируса в области им заразились 820 медработников, из них 119 заболели на рабочих местах.

По последним данным, в регионе выявили 17 285 заболевших. Из них умерли 188 человек.

Минздрав уточнял 26 мая, что ведет список всех медработников, умерших из-за COVID-19 в России, в нем на тот момент был 101 человек.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

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Сами врачи ведут «Список памяти», куда можно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы №29 Москвы Алексей Эрлих говорил РБК, что «тотальной» проверки данных нет, так как проект создан в мемориальных целях. На 16 июля в «Списке памяти» указаны 584 умерших медработника.

18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что из-за коронавируса в России умерли 489 медиков. Позднее ведомство заявило, что озвученные данные не являются официальными.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Свердловская область, коронавирус
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