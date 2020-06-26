В Свердловской области разрешили работу крупных магазинов и библиотек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Свердловской области после улучшения эпидемиологической ситуации отменили часть ограничений. Об этом глава региона Евгений Куйвашев написал в Instagram.

«По итогам консультаций с экспертами здравоохранения и учеными я принял решение отменить ряд действующих ограничений», — отметил он. Губернатор объяснил, что в области стали выявлять меньше заболевших. Кроме того, за сутки в регионе стали фиксировать больше выздоровевших, чем новых зараженных.

Так, в Свердловской области открыли магазины с отдельным входом и площадью до 800 кв. м, библиотеки, автошколы. Спортивным клубам разрешили проводить тренировки на своих спортивных базах.

В начале июня Куйвашев разрешил работу магазинов площадью менее 400 кв. м, санаториев-профилакториев с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Он уточнял, что в помещении открытых предприятий могут находиться не более одного человека на 4 кв. м.

Согласно карте оперативного штаба, Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений. На этой стадии рекомендуется разрешить прогулки и занятия спортом на улице, ввести масочный режим в транспорте и общественных местах, открыть предприятия торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м и предприятия сферы услуг. Руководство регионов вправе само решать, какие предприятия будут открыты.

С начала эпидемии в регионе выявили 11 877 заболевших, умерли 85 человек. За последние сутки в области зафиксировали 193 новых зараженных.