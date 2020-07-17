Эксперт заявил о прохождении пика COVID-19 всеми российскими регионами

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Официальная статистика по коронавирусу показывает, что все российские регионы прошли пик заболеваемости, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передают «РИА Новости».

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя», — сказал Тавадян.

По словам эксперта, регионы можно разделить на несколько групп в зависимости от динамики распространения заболевания. Так, в «зеленых» регионах идет существенное снижение заболеваемости. К ним относятся 16 регионов, в том числе, Московская, Тверская и Пензенская области, а также Карачаево-Черкесия, Забайкалье, Дагестан и Чечня.

В группе «желтых» регионов, для которых характерно медленное снижение заболеваемости, находятся 32 региона. Среди них — Москва, Новгородская, Ярославская, Ленинградская и Калужская области, а также Северная Осетия, Карелия, Татарстан и Ханты-Мансийский округ.