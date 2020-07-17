Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»

Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против «российских хакеров», которых США, Великобритания и Канада обвинили в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса. Об этом конгрессмен сообщил у себя в Twitter.

Он отметил, что не оставит без ответа «злонамеренные действия Москвы».

«В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь российских хакеров к ответственности», — написал Маккарти в Twitter.

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщил, что хакеры из группы APT29 попытались взломать данные фармакологических компаний и похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от COVID-19. При этом в Лондоне утверждали, что хакеры «почти наверняка» контролируются российской разведкой. Позднее о кибератаках заявили спецслужбы США и Канады. В Кремле отрицают причастность России к этим атакам и назвали обвинения голословными.