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Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»

Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против «российских хакеров», которых США, Великобритания и Канада обвинили в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса. Об этом конгрессмен сообщил у себя в Twitter.

Он отметил, что не оставит без ответа «злонамеренные действия Москвы».

«В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь российских хакеров к ответственности», — написал Маккарти в Twitter.

Еще две страны обвинили Россию в краже данных о вакцине от коронавируса
Политика
Здание агентства национальной безопасности (АНБ) США

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщил, что хакеры из группы APT29 попытались взломать данные фармакологических компаний и похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от COVID-19. При этом в Лондоне утверждали, что хакеры «почти наверняка» контролируются российской разведкой. Позднее о кибератаках заявили спецслужбы США и Канады. В Кремле отрицают причастность России к этим атакам и назвали обвинения голословными.

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio связал обвинения в кибератаках с целью кражи данных о вакцине с попытками запятнать репутацию российской разработки со стороны тех, кто «боится ее успеха». По его словам, отечественный препарат потенциально может первым выйти на рынок и стать наиболее эффективным.

Теги: российские хакеры, Конгресс США, вакцина
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