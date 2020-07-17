Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 16 июл, 12:31
Правозащитник сообщил о состоянии Фургала после жалоб на сыпь Общество, 03:53 Воробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище Общество, 03:09 Биолог назвала «хороший и плохой» вывод из данных об иммунитете к COVID Общество, 03:00 В НАО осудили пустившего убийцу в детский сад охранника Общество, 02:55 В США спустя четыре дня потушили пожар на десантном корабле Общество, 02:49 В СК заявили о роли 3D модели шляпы в расследовании убийства Николая II Общество, 02:05 В Госдуме назвали возможные сроки возвращения пива на стадионы Общество, 01:59 В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу Политика, 01:08 Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб. Бизнес, 00:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля Общество, 00:45 Исполнительный директор «Нафтгаза» покинул компанию Бизнес, 00:31 Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу Спорт, 00:25 В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США Общество, 16 июл, 23:55 Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за последний месяц Технологии и медиа, 16 июл, 23:46
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Правозащитник сообщил о состоянии Фургала после жалоб на сыпь

Сыпь, появившаяся на руках арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, постепенно проходит. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, сейчас обвиняемый в организации убийств губернатор находится в следственном изоляторе «Лефортово» на карантине, он в бодром настроении. В камере арестованный содержится один.

14 июля Фургал пожаловался на аллергическую сыпь на руках. Глава Хабаровского края, имеющий медицинское образование, счел, что причина — ношение перчаток. По его словам, сыпь могла привести к анафилактическому шоку.

«Аллергическая реакция в виде сыпи на руках, возникшая ранее, постепенно проходит благодаря оказываемой в СИЗО медицинской помощи. Сам Сергей Фургал по поводу сыпи сказал: «Штука опасная, сейчас лечат. Вроде проходит», — рассказал Мельников.

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Общество
<p>Сергей Фургал</p>

Условия содержания в СИЗО Фургал считает нормальными. По его словам, «внешне все благопристойно»: есть холодильник, радио и телевизор, питание — однообразное, но «есть можно». Сотрудники изолятора относятся к нему уважительно, давления на него не оказывается.

Правозащитник рассказал, что арестованному выдали антенну, однако телевизор все равно не работает, ему пообещали, что в ближайшее время его заменят. Также ранее Фургалу передали чайник, однако оставить его не разрешили, так как мощность чайника превышала положенную (600 Вт).

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Мельников отметил, что губернатор много читает из библиотеки изолятора. Он уже прочитал роман «Атлант расправил плечи» Айны Рэнд, а сейчас читает фантастику Глена Кука. «Никогда не думал, что будет столько свободного времени», — сказал Фургал.

Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств 9 июля. В тот же день его доставили в Москву, где суд арестовал хабаровского губернатора до 9 сентября. Сам он вину не признал.

Теги: новости, Сергей Фургал, арест
Материалы по теме
Фургал сообщил правозащитникам о давлении перед отправкой в изолятор
Политика
Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту
Общество
Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни
Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает
Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж
«Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter