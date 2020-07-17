Правозащитник сообщил о состоянии Фургала после жалоб на сыпь

Сыпь, появившаяся на руках арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, постепенно проходит. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, сейчас обвиняемый в организации убийств губернатор находится в следственном изоляторе «Лефортово» на карантине, он в бодром настроении. В камере арестованный содержится один.

14 июля Фургал пожаловался на аллергическую сыпь на руках. Глава Хабаровского края, имеющий медицинское образование, счел, что причина — ношение перчаток. По его словам, сыпь могла привести к анафилактическому шоку.

«Аллергическая реакция в виде сыпи на руках, возникшая ранее, постепенно проходит благодаря оказываемой в СИЗО медицинской помощи. Сам Сергей Фургал по поводу сыпи сказал: «Штука опасная, сейчас лечат. Вроде проходит», — рассказал Мельников.