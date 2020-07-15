СК завершил расследование по делу бывшего хабаровского губернатора

СК обвиняет Виктора Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании

Виктор Ишаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следственный комитет (СК) объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Виктора Ишаева, в 1991–2009 годах руководившего Хабаровским краем, а затем занимавшего пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и министра по развитию Дальнего Востока.

Уголовное дело в отношении Ишаева было возбуждено весной 2019 года. СК тогда обвинил Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании.

«По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 млн руб.», — говорится в сообщении СК, опубликованном 15 июля.

В ведомстве пояснили, что Ишаев обеспечил заключение «по явно завышенной цене» договора на аренду «Роснефтью» помещения, принадлежавшего подконтрольной ему коммерческой организации ООО «Бейс».