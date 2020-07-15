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Дело против Ишаевых ,  
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СК завершил расследование по делу бывшего хабаровского губернатора

СК обвиняет Виктора Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании
Виктор Ишаев
Виктор Ишаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следственный комитет (СК) объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Виктора Ишаева, в 1991–2009 годах руководившего Хабаровским краем, а затем занимавшего пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и министра по развитию Дальнего Востока.

Уголовное дело в отношении Ишаева было возбуждено весной 2019 года. СК тогда обвинил Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании.

«По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 млн руб.», — говорится в сообщении СК, опубликованном 15 июля.

В ведомстве пояснили, что Ишаев обеспечил заключение «по явно завышенной цене» договора на аренду «Роснефтью» помещения, принадлежавшего подконтрольной ему коммерческой организации ООО «Бейс».

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Общество
Виктор Ишаев

«Это помещение использовалось для нужд представительства ПАО «НК «Роснефть» в Хабаровском крае, директором которого являлся соучастник Ишаева. Соучастник, в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчетные счета ООО «Бейс». В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению», — указано в сообщении СК.

В ведомстве заверили, что следствием было собрано достаточно доказательств, а потому материалы уголовного дела переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет передано в суд.

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Фотогалерея 

Нынешний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийств предпринимателей в 2000-х годах. Суд в Москве арестовал его до 9 сентября. Губернатор не признает себя виновным.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Виктор Ишаев, Следственный комитет, Хабаровский край
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