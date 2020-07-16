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СК попросил арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле младенцами

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В столице следствие попросило арестовать четырех человек, которые проходят по делу о торговле младенцами. О ходатайстве СК РБК сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Арест запросили для Емашева Р.В., Мельникова В.С., Анисимова К.В. и Блиновой Т.С. Их обвиняют по ст. 127.1 УК (торговля людьми). «Следствие ходатайствует об избрании стражи в отношении каждого из обвиняемых до 14 сентября 2020 года», — уточняется в сообщении.

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, среди фигурантов есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Агентство отмечает, что все обвиняемые проходят по уголовному делу о торговле детьми, возбужденному в январе следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области. ТАСС отмечает, что накануне по нему уже арестовали четырех человек.

15 июля Telegram-канал Baza писал, что по делу о торговле людьми в Москве, заведенному в январе, задержали четырех акушеров-гинекологов. 14 июля у них провели обыски.

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
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Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

СК возбудил дело в январе, когда в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика. Предварительная экспертиза установила, что он родился от суррогатной матери в декабре 2019 года и скончался от синдрома внезапной смерти новорожденного (его ставят, когда не могут определить причины смерти). Помимо умершего мальчика в квартире находились еще трое младенцев, все от суррогатных матерей, за ними присматривала няня. Биологические родители детей — иностранцы, они занимались оформлением документов для вывоза младенцев за рубеж. Дело завели по статьям о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности.

В конце июня полиция нашла в московской квартире пятерых младенцев под присмотром двух женщин. МВД сообщило, что они, предположительно, оказывают услуги по суррогатному материнству. СК также возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми.

Теги: Москва, СК, арест, новости
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
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СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
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