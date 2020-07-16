СК попросил арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле младенцами

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В столице следствие попросило арестовать четырех человек, которые проходят по делу о торговле младенцами. О ходатайстве СК РБК сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Арест запросили для Емашева Р.В., Мельникова В.С., Анисимова К.В. и Блиновой Т.С. Их обвиняют по ст. 127.1 УК (торговля людьми). «Следствие ходатайствует об избрании стражи в отношении каждого из обвиняемых до 14 сентября 2020 года», — уточняется в сообщении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, среди фигурантов есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Агентство отмечает, что все обвиняемые проходят по уголовному делу о торговле детьми, возбужденному в январе следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области. ТАСС отмечает, что накануне по нему уже арестовали четырех человек.